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31 Жовтень 2017, Київ 23:43
Новини | Міжнародні

США: у Нью-Йорку кілька людей загинули, багато поранені внаслідок наїзду

Розчавлені велосипеди на місці наїзду, Нью-Йорк, 31 жовтня 2017 року

У США поліція Нью-Йорка повідомила, що кілька людей загинули і багато були поранені, коли авто проїхало, збиваючи людей, доріжкою для перехожих і велосипедистів у районі Нижній Мангаттан.

За короткими повідомленнями поліції у твітері, після того авто врізалося в інше, його водій вийшов із макетом стрілецької зброї в руках, поліція відкрила вогонь і поранила його, підозрюваний затриманий.

Інших подробиць наразі немає, поліція обіцяє прес-конференцію пізніше.

Засоби інформації при цьому цитують слова неназваних представників правоохоронних органів про те, що загиблих унаслідок наїзду шість, а поранених чи травмованих дев’ять. Інші джерела говорять і про півтора десятка поранених. Також із посиланням на представників поліції інформують, що справу розслідують як можливий терористичний акт.

За словами очевидців, мала вантажівка-пікап проїхала велосипедно-пішохідною доріжкою на великій швидкості, давлячи людей, потім пролунало близько десятка пострілів.

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