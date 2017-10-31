Верховний керівник Ірану обмежив далекосяжність ракет – військові

Двоє чільних військових в Ірані окремо одне від одного повідомили, що верховний керівник країни аятола Алі Хаменеї наказав обмежити далекосяжність іранських балістичних ракет відстанню у 2 тисячі кілометрів. Це було перше таке повідомлення про це обмеження, накладене Хаменеї, що є верховним головнокомандувачем Збройних сил Ірану.

У Тегерані про це заявив командувач Корпусу вартових Ісламської революції, елітної іранської військової структури, генерал-майор Могаммад Алі Джафарі. «Сьогодні далекосяжність наших ракет, як вказує політика верховного керівника Ірану, обмежена 2 тисячами кілометрів, хоча ми здатні перевищити цю відстань… Ми вважаємо, що цієї далекосяжності досить для Ірану, бо більшість сил США і більшість інтересів США в регіоні лежить у межах цієї відстані», – сказав він.

Тим часом начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Могаммад Хосейн Багері так само заявив 31 жовтня, виступаючи в місті Урмія, що ракети Ірану «мають далекосяжність у 2 тисячі кілометрів на підставі обмеження, яке встановив верховний головнокомандувач».

Із цих заяв не ясно, коли саме могло бути встановлене це обмеження.

Відстань у дві тисячі кілометрів від кордонів Ірану охоплює значну частину регіону Середнього Сходу, включно з Ізраїлем і військовими базами США в регіоні. Програма створення балістичних ракет Ірану викликає занепокоєння США, а також їхніх союзників. США, зокрема, накладають на Іран усе нові санкції через цю його ракетну програму, хоча вона вже не заборонена для Тегерана Радою безпеки ООН.

Іран заявляє, що його балістичні ракети мають тільки суто оборонне призначення.