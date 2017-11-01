На Донбасі загинув один, поранені п’ятеро українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 31 жовтня загинув один український військовий, ще п’ятеро були поранені, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили режим тиші та неодноразово застосували озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів.

«Вогнем із піхотного озброєння сили АТО 13 разів пригнічували активність найманців», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявляють про «інтенсивні бої вздовж усієї лінії фронту», звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька, півдня контрольованої сепаратистами території, а також уздовж Бахмутської траси на Луганщині.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.