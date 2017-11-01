Каськів екстрадований в Україну – Луценко

В Україну з Панами вночі 1 листопада був екстрадований колишній голова Державного агентства з питань залучення інвестицій Владислав Каськів. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Вночі 1 листопада спільними зусиллями ГПУ та СБУ з Панами в Україну екстрадовано колишнього голову Держкомінвестпроекту Каськіва, який підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами державного бюджету України на суму близько 7,5 мільйона гривень. Наразі Каськіва доставлено до Головного слідчого управління ГПУ, тривають слідчі дії», – поінформував Луценко у Facebook.

Наприкінці березня 2017 року заступник генерального прокурора України Євген Єнін повідомляв про відмову у політичному притулку Владиславові Каськову з боку панамської влади. Восени минулого року стало відомо про затримання Каськова в Панамі.

Владислав Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010–2014 роках.

Наприкінці березня 2016 року його оголосили в розшук. За даними ГПУ, Каськів розшукується за злочини, передбачені статтями Кримінального кодексу України «заволодіння чужим майном шляхом зловживання особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах» і «службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки».

Як заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Каськів вивів із України 255 мільйонів гривень.