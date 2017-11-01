Росія припинила пропуск людей і транспорту на межі з окупованим Кримом

Фактична влада окупованого Криму вночі 1 листопада перекрила межу з півостровом. Про це повідомляють Державна прикордонна служба України та МВС.

«Сьогодні вночі, з 1:30, окупаційні служби, що знаходяться на території АР Крим, повністю припинили рух транспортних засобів та пішоходів через адміністративну межу з тимчасово окупованим півостровом. Причини таких дій не відомі, оскільки з півострова людей також не пропускають», – ідеться в офіційному повідомленні.

«Через досить низький пасажиро-транспортний потік накопичень автівок та черг громадян станом на 8:00 немає. У зв’язку із такою ситуацією, що виникла перед контрольними пунктами «Чонгар», «Каланчак» та «Чаплинка», Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати цю інформацію та утриматись від поїздок. У разі відновлення окупантами руху через адмінмежу, буде повідомлено додатково», – вказують ДПСУ та МВС.

Уночі 1 листопада російські державні інформагенції повідомили, що в окупованому Криму була пошкоджена лінія газопроводу, а Національний антитерористичний комітет Росії опрацьовує версію підриву.

«Вчора близько 20:00 на газорозподільній станції, розташованій поруч із селищем Виноградне міського округу Алушта республіки Крим, було зафіксовано зниження тиску газу. Одночасно з цим припинилася подача електроенергії в зв'язку з падінням опори ЛЕП. При огляді місця події фахівцями було виявлено зовнішнє пошкодження лінії газопроводу», - йдеться в повідомленні Національного антитерористичного комітету Росії.

Зранку 1 листопада російські інформагенції повідомили про другу впродовж доби аварію на газопроводі в окупованому Криму, але інших подробиць не наводять.