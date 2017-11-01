Росія увійшла в десятку країн, де влада не розслідує вбивства журналістів. Неурядова організація «Комітет захисту журналістів» (CPJ) 31 жовтня опублікувала «Глобальний індекс безкарності-2017», в якому Росія зайняла 9-е місце. Очолюють список Сомалі, Сирія й Ірак.

За даними експертів, за останні десять років в Росії було скоєно дев’ять убивств журналістів, які досі не розкриті, а замовник злочину не знайдений. Цього року були вбиті журналісти Дмитро Попков і Микола Андрущенко. За кількістю нерозкритих убивств журналістів Росія випередила Бангладеш, Нігерію й Індію.

До списку з 12 країн також увійшли Південний Судан, Філіппіни, Мексика, Пакистан, Бразилія.

При складанні списку «Комітет із захисту журналістів» проаналізував всі вбивства журналістів, скоєні в країнах світу за останні десять років. В індекс увійшли тільки країни, в яких за вказаний період – по п’ять і більше нерозкритих справ.

За повідомленням CPJ, 12 країн у списку відповідальні за близько 80% нерозкритих убивств, що сталися протягом 10 років, станом на кінець серпня 2017 року.