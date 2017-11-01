Матіос: 2 військових затримали, бо не застосували зброю під час нападу на військову частину на Одещині

Військова прокуратура затримала двох військовослужбовців, які не виконали свої повноваження під час нападу на військову частину на Одещині, повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, виконувач обов’язків командира військової частини, підполковник Збройних сил, був затриманий ввечері 31 жовтня, також військова прокуратура Південного регіону затримала військовослужбовця за контактом, який був призначений у черговий наряд і не виконав своїх обов’язків.

«Той, хто допустив таке приниження і грубе порушення законів, що дають повне право відстояти ввірене військове майно і охороняти військовий об’єкт, фактично притягнуті до відповідальності», – заявив Матіос.

Він повідомив, що обом оголосили про підозру, вони доставлені до районного суду міста Одеси для обрання запобіжних заходів.

«Незважаючи на попередні спроби захоплення військового аеродрому, нібито на підставі наявних документів, органами управління військової частини жодних дій позовного або іншого характеру для припинення або локалізації та недопущення захоплення території військового об’єкту не вживалося, незважаючи на неодноразові письмові попередження військової прокуратури», – зазначає головний військовий прокурор.

Матіос зазначив, що під час охорони військових об’єктів за законом вартові можуть застосовувати фізичну силу та зброю без попередження у разі загрози безпеці чи нападу.

«Що ми спостерігали – чатовий прийшов без зброї. Фактично зробив дії, які соромлять українську армію і повторюють події, які не так давно відбувалися в Криму, коли був «зелено-чоловічковий» десант, а також на сході України», – наголошує він.

Головний військовий прокурор зазначив, що військові в таких випадках можуть застосовувати зброю на ураження без попереджувального пострілу, і закон на їхньому боці.

Головна військова прокуратура звернулася до прокурора Одеської області із вимогою перевірити законність та обґрунтованість винесеного Одеською міською радою рішення про надання дозволу на користування частиною ділянки військового аеродрому.

«Право власності на землю для цього військового об’єкту визначено ще у 1947–1948 роках рішенням ради міністрів УРСР. Після того в силу різних об’єктивних та суб’єктивних причин вона не була необхідним чином, відповідно до законодавства України, переоформлена, але зберігає статус земель Міноборони», – пояснює Матіос.

29 жовтня командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що цього дня в Одесі близько 08.45 близько 40 невідомих осіб у балаклавах здійснили спробу рейдерського захоплення частини території військового об’єкту, який є власністю Міністерства оборони України.

«Невідомі особи, які позиціонують себе як представники торгово-розважального центру «Citi Center», частково демонтували огорожу військової частини А3571 та здійснили вивіз військового майна в невідомому напрямку. На місці події працює військова служба правопорядку та військова прокуратура Південного регіону України, представники повітряного командування «Південь» Повітряних сил Збройних сил України», – мовилося в повідомленні.

Військова частина А3571 – це аеродром державної авіації «Одеса-Шкільний», який належить Міністерству оборони України.

У соцмережах припускали, що причиною протистояння може бути те, що міська рада Одеси напередодні передала частину землі, на якій розташована військова частина, приватним власникам.