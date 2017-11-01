У Боснії затримали чоловіка, в якого виявили зниклий примірник Дейтонської угоди

У Боснії і Герцеговині затримали боснійського серба Желька Кунтоша за підозрою в шахрайському придбанні примірника мирної угоди, укладеної 1995 року в Дейтоні (США). Прокурор 1 листопада повідомив, що Кунтош заарештований 31 жовтня і допитаний.

У листопаді 1995 року президенти Боснії, Сербії і Хорватії, голови трьох сторін боснійського конфлікту, в якому загинули понад 100 тисяч людей, під егідою США уклали угоду, відому як Дейтонська, на авіабазі в Дейтоні, штат Огайо.

Залишається незрозумілим, як Кунтошу вдалося отримати документ.

«Він ховав його в своєму будинку в Пале, де під час обшуку ми його знайшли», – повідомив прокурор.

Місто Пале, передмістя Сараєва, було штаб-квартирою керівництва боснійських сербів під час конфлікту 1992-1995 років. За повідомленнями місцевих ЗМІ, Кунтош працював водієм і охоронцем колишнього спікера парламенту в сербському регіоні Республіка Сербська. Нещодавно він спробував продати документ за 100 тисяч боснійських марок (59 тисяч доларів), повідомляють місцеві ЗМІ.

У 2008 році оригінал угоди, виділений боснійської стороні, зник і країна отримала новий примірник із Парижа, де було підписано угоду.