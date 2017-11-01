Порошенко нагородив короля Саудівської Аравії орденом князя Ярослава Мудрого

Президент України Петро Порошенко вручив королю Саудівської Аравії Салману бін Абдулазізу Аль Сауду орден князя Ярослава Мудрого І ступеню.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента, Порошенко нагородив короля Саудівської Аравії за визначний особистий внесок у розвиток українсько-саудівських міждержавних відносин.

Салман бін Абдулазіз Аль Сауд також вручив президенту України високу державну нагороду Саудівської Аравії – Орден Короля Абдулазіза.

Орденом Короля Абдулазіза нагороджуються глави іноземних держав немусульманського світу, зокрема, нагороду отримали президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей, прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

Порошенко нині перебуває з офіційним візитом в Саудівській Аравії.

У 1995 році заснували відзнаку президента України «Орден князя Ярослава Мудрого» для нагородження громадян за видатні особисті заслуги перед Україною в сфері державного будівництва, зміцненні міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури.