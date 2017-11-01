МОЗ: в 5 областях України закінчилася вакцина від поліомієліту

Міністерство охорони здоров’я заявляє, що в 5 областях України закінчилася вакцина від поліомієліту.

«Зараз всі вакцини є в регіонах України, крім ін’єкційної вакцини для профілактики поліомієліту, що закінчилася в 5 регіонах через неправильно сформований запит на закупівлю цих вакцин», – йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

У МОЗ зауважують, що на ці вакцини зробили додаткове замовлення, однак через тривалий цикл виробництва (18-24 місяців), а також дефіцит цих вакцин на світовому ринку, їхня поставка може забрати певний час.

Проте ЮНІСЕФ поставив закупівлю цієї вакцини для України у пріоритет, додають у міністерстві.

У серпні Міністерство охорони здоров’я України опублікувало статистику, відповідно до якої за перші три місяці 2017 року щеплення проти поліомієліту отримали 13,9% дітей віком до 1 року.