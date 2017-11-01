Футбол: донецький «Шахтар» переміг «Феєноорд» у матчі Ліги чемпіонів 3-1

Футбольний клуб «Шахтар» із Донецька в матчі групової стадії турніру УЄФА «Ліга чемпіонів» переміг «Феєноорд» із Роттердама в Нідерландах із рахунком 3-1.

У домашньому для української команди матчі, який через окупацію Донецька відбувся в Харкові, рахунок відкрили нідерландці – м’яч забив на 12-й хвилині нападник Ніколай Йорґенсен.

На 14-й хвилині рахунок зрівняв нападник «Шахтаря» Факундо Феррейра, на 17-й команду вивів уперед гол півзахисника Марлоса, як коротко звуть Марлоса Ромеро Бонфіна. Він же у другому таймі, на 68-й хвилині, забив останній гол матчу.

Таким чином, нині, після чотирьох ігор, «Шахтар» у своїй групі F на другому місці з 6 очками. Перше місце з 12 обіймає клуб «Манчестер Сіті» з однойменного англійського міста.

Саме ці дві команди зіграють між собою наступний матч турніру 6 грудня, теж у Харкові.

«Шахтар» – єдиний представник України в цьому турнірі.