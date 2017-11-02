Що знає Каськів про схеми Фірташа? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Кого захистить пропонований Турчиновим антитерористичний режим? Українських журналістів тепер б'ють трохи рідше; Що знає Каськів про схеми Фірташа?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: політолог Ігор Чаленко і генерал СБУ, експерт з питань безпеки Василь Вовк; медіаексперт Катерина Дячук і юрист Інституту масової інформації Максим Ратушний; голова відділення НОК України у Львівській області Юрій Турянський і директор Центру протидії корупції Дарія Каленюк.