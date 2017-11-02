На Донбасі загинув один, постраждали двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 1 листопада загинув один український військовий, ще один був поранений, інший зазнав бойової травми, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили перемир’я.

«Збройні сили України 13 разів вогнем у відповідь пригнічували активність ворога», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» заявляють про бої на околицях Донецька, Горлівки та Докучаєвська, в угрупованні «ЛНР» українських військових звинувачують в обстрілах уздовж Бахмутської траси.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.