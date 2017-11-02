Суд обрав особисте зобов’язання як запобіжний захід третьому фігуранту «справи рюкзаків»

Солом’янський районний суд Києва обрав особисте зобов’язання як запобіжний захід для всіх трьох фігурантів так званої «справи рюкзаків». Пізніше за інших суд увечері 1 листопада визначив запобіжний захід харків'янину Володимирові Литвину, який у 2014 році був керівником компанії Turboseo.

Раніше суд обрав особисте зобов’язання як запобіжний захід Сергієві Чеботарю, який у час тих подій був заступником міністра внутрішніх справ.

Як і син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр, що теж є підозрюваним у цій справі, Сергій Чеботар має здати закордонні паспорти і взяти на себе низку зобов’язань.

Прокуратура просила суд застосувати щодо підозрюваних арешт із можливістю внесення застави. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляли, що загальна сума застави трьом підозрюваним у справі мала б скласти 14 мільйонів гривень, розтрату яких їм інкримінують: 5 мільйонів для Олександра Авакова, ще 5 для Сергія Чеботаря і 4 мільйони для ще одного підозрюваного, пов’язаного з фірмою-переможцем тодішнього тендеру на постачання рюкзаків.

Національне антикорупційне бюро України 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні АТО, в результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків і ще одну «приватну особу», як назвали сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова. За даними НАБУ, у 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Олександр Аваков назвав цю справу політичною. Так само й Міністерство внутрішніх справ України, до якого Олександр Аваков формально не має стосунку, назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, а міністр Арсен Аваков заявив, що його син не причетний до розтрати бюджетних коштів.