Законодавці США пропонують відправити нью-йоркського нападника до в’язниці Гуантанамо

Частина впливових американських законодавців закликає Білий дім відправити іммігранта з Узбекистану, якого звинувачують у вбивстві восьми людей у Нью-Йорку, до американської військової в’язниці Гуантанамо на Кубі. Серед тих, хто підтримує ідею такого ув’язнення Саїпова, є голова комітету з питань Збройних сил Сенату Джон Маккейн. «Ми не повинні розглядати ці напади на нашій батьківщині окремо, а швидше визнати їх тим, чим вони є: актом війни», – наголосив Маккейн.

Президент Дональд Трамп заявив 1 листопада, що вимагатиме, щоб Сайфулло Саїпов був визнаний «ворожим бійцем». «Я, звичайно, це обміркую. Відправте його до Гуантанамо», – закликав Трамп. Пізніше він написав у Twitter, що Саїпов повинен «отримати смертну кару».

В’язниця на військово-морській базі США на Кубі використовувалася переважно для ув'язнення бойовиків, захоплених американськими силами в Афганістані та Іраку. Попередник Трампа Барак Обама висловлював жаль з приводу практики, яка, на його думку, заперечує основні права ув'язнених, і прагнув закрити в'язницю. З 2008 року до Гуантанамо не було поміщено жодного нового затриманого.

Ув’язнення Саїпова до Гуантанамо юридично ускладнене, оскільки він є законним резидентом США, має посвідчення на право постійного проживання (так звану green card) і всі права, доступні в рамках системи цивільного судочинства США.

У США прокурори офіційно висунули іммігрантові з Узбекистану, який у Нью-Йорку вбив 8 людей, наїжджаючи на них автом, звинувачення, пов’язані з тероризмом.

29-річний Саїпов, поранений поліцією при затриманні, був присутній при оголошенні обвинувачень у суді на медичному візку, зі скутими руками і ногами. Федеральне бюро розслідувань США тим часом оприлюднило оголошення в розшук іще одного іммігранта з Узбекистану, 32-річного чоловіка, ім’я якого наводять як Мухаммадзоїр Кадіров. Наразі не ясно, чи пов’язане це з нападом.

31 жовтня Саїпов на орендованому пікапі на великій швидкості понад кілометр проїхав доріжкою для перехожих і велосипедистів, збиваючи людей, а потім врізався у шкільний автобус і з вигуками «Аллах акбар» і пейнтбольним і пневматичним пістолетами в руках побіг вулицею, після чого поліція відкрила по ньому вогонь і поранила його, а відтак затримала. Внаслідок наїзду 8 людей загинули, серед них п’ять громадян Аргентини і один Бельгії; ще 11 людей поранені. Громадян України серед потерпілих немає.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США назвали напад «очевидним актом тероризму».