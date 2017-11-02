Путін підтримав ядерну угоду з Іраном і привітав співпрацю з Тегераном у Сирії

Президент Росії Володимир Путін під час офіційного візиту до Тегерану 1 листопада підтримав укладену в 2015 році ядерну угоду з Іраном та привітав співпрацю з цією країною щодо сирійського конфлікту.

Путін взяв участь у тристоронніх переговорах між Азербайджаном, Іраном та Росією, основна увага була зосереджена на поліпшенні транспортних зв’язків і торговельно-енергетичного співробітництва між трьома прикаспійськими державами.

Проте тема ядерної угоди та громадянської війни в Сирії також була в центрі уваги, оскільки Путін зустрівся з президентом Ірану Хасаном Роугані та верховним лідером аятолою Алі Хаменеї, думка якого має вирішальне значення щодо всіх державних питань.

Росія є однією з країн, що підписали важливу ядерну угоду, згідно з якою Тегеран погодився скоротити свою атомну програму в обмін на скорочення санкцій. Президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував, що Сполучені Штати вийдуть із цією угоди, оскільки, на його думку, Тегеран порушує «дух» домовленостей.

Усі інші учасники угоди – Євросоюз, Росія, Велика Британія, Китай, Франція та Німеччина – закликали Трампа уникнути такого кроку. Путін також сказав Хаменеї, що Москва виступає проти «будь-яких односторонніх змін» ядерних домовленостей. Путін також оцінив співпрацю з Іраном у Сирії як «дуже продуктивну», кажучи, що Москва і Тегеран «уміють координувати позиції щодо сирійського питання».