ФСБ розслідує як «диверсію» пошкодження газопроводів і ЛЕП в окупованому Криму

Слідчий відділ управління ФСБ в окупованому Криму порушив три кримінальні справи за фактом пошкодження газопроводів та ЛЕП. «Порушено три кримінальні справи за фактами за частиною 1 статті 281 Кримінального кодексу (диверсія)», – цитують російські інформагенції повідомлення прес-служби.

Уночі 1 листопада російські державні інформагенції повідомили, що в окупованому Криму була пошкоджена лінія газопроводу, а Національний антитерористичний комітет Росії опрацьовує версію підриву.

«Близько 20:00 на газорозподільній станції, розташованій поруч із селищем Виноградне міського округу Алушта республіки Крим, було зафіксовано зниження тиску газу. Одночасно з цим припинилася подача електроенергії у зв’язку з падінням опори ЛЕП. При огляді місця події фахівцями було виявлено зовнішнє пошкодження лінії газопроводу», – йшлося в повідомленні Національного антитерористичного комітету Росії.

Зранку 1 листопада російські інформагенції повідомили про другу впродовж доби аварію на газопроводі в окупованому Криму, але інших подробиць не наводили.