В одеському санаторії сталася пожежа, ніхто не постраждав — ДСНС 

При пожежі в одеському санаторії «Червоні зорі», розташованому в курортній частині міста на вулиці Бернардацці, загиблих і постраждалих немає. Про це повідомляє регіональне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, ввечері 1 листопада на території санаторію загорівся двоповерховий дерев’яний недіючий корпус на загальній площі 500 квадратних метрів.

Як повідомив радник глави Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, довелося частково евакуювати людей, що мешкають біля санаторію.

Впродовж кількох годин пожежу було ліквідовано. Причина загоряння встановлюється.

16 вересня в Одесі загорівся один із корпусів муніципального дитячого табору «Вікторія». На той момент там перебували понад 40 дітей, троє з них загинули.

Директора дитячого табору Петроса Саркісяна суд заарештував на два місяці без права внесення застави. Сторона захисту не змогла оскаржити це рішення. Також була заарештована співробітниця табору Надія Янчик, яка за функціональними обов’язками мала відповідати за пожежну безпеку в закладі. Втім, 28 вересня Апеляційний суд Одеської області звільнив її з-під варти на поруки народних депутатів.

На початку жовтня прокуратура Одеської області повідомила про підозру колишній заступниці міського голови Одеси Зінаїді Цвірінько за статтею про «службову недбалість», що спричинила загибель дітей. Суд обрав Цвірінько запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

31 жовтня в рамках розслідування обставин пожежі в дитячому таборі «Вікторія» прокуратура повідомила про підозру посадовцю управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Одещини. Його підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.