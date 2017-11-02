Космічні агентства України і Канади підписали меморандум про взаєморозуміння

Державне космічне агентство України і Канадське космічне агентство підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Церемонія підписання пройшла в Монреалі (Канада).

Як повідомляє урядовий портал, підписаний документ створює нові перспективи для взаємовигідної співпраці в сфері освоєння космосу.

«Це добрий знак, що сьогодні наші агентства підписують такі важливі документи. Я буду радий вітати нашу співпрацю і в літакобудуванні. Можливості України й Канади можна об’єднати і створити та впровадити конкурентний продукт і виходити на світовий ринок», – прокоментував підписання документа український прем’єр Володимир Гройсман.

У прес-службі уряду додають, що Україна і Канада обговорюють низку спільних проектів, зокрема, щодо будівництва літака Ан-132 (двигуни до нього поставляє «Pratt & Whitney Canada»), створення стартового комплексу для космічних запусків у канадській провінції Нова Скотія, а також проект кооперації канадських та українських підприємств у запуску наносупутників за допомогою ракети-носія «Мікроспейс-2».