«Динамо» та «Зоря» зіграють на виїзді в Лізі Європи

Два українські футбольні клуби, які беруть участь у Лізі Європи, проведуть 2 листопада виїзні поєдинки.

Київські динамівці, які очолюють групу В, у швейцарському Берні протистоятимуть місцевому клубу «Янґ Бойз». Два тижні тому в Києві господарі не змогли переграти швейцарців (2:2), хоча наприкінці матчу опинилися в чисельній більшості. Після трьох турів «Динамо» має сім очок, «Янґ Бойз» – три, по два в активі сербського «Партизана» та албанського «Скендербеу». Початок гри «Янґ Бойз» – «Динамо» – о 20:00 за київським часом.

Луганська «Зоря» зіграє в столиці Німеччини Берліні проти місцевої «Герти». 19 жовтня у Львові команда Юрія Вернидуба виграла у берлінців – 2:1. На екваторі турніру групу J, у якій виступає «Зоря», несподівано очолює шведський «Остерсунд» (сім очок), луганчани йдуть другими (шість балів), два очки має іспанський «Атлетик», одне – «Герта». Початок зустрічі в Берліні запланований на 22:05 за Києвом.