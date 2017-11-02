Україна та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим

Україна та Об’єднані Арабські Емірати уклали домовленості про безвізовий режим подорожей між двома країнами. Таким є один із результатів переговорів президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра Об’єднаних Арабських Еміратів, правителя Емірату Дубай шейха Мухаммеда бін Рашида Аль Мактума, повідомляє 2 листопада прес-служба глави української держави.

«Це добра новина для українських туристів. Лише минулого року ОАЕ відвідало понад 112 тисяч українців», – вказує офіційний сайт президента України.

Україна та ОАЕ також підписали документи про співпрацю у сфері культури та дослідження космічного простору.