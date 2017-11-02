В Україні теплішає і помірно дощить – синоптики

У більшості областей України 3 листопада переважатиме хмарна погода з незначними опадами, температура поступово підвищиться, повідомляють синоптики.

«У більшості областей пройдуть дощі чи мряка, переважно невеликими будуть опади. Хіба що найближчої ночі помірні дощі ймовірні у західній частині України. У Криму та Приазов’ї завтра переважатиме суха погода. Температура повітря вдень порадує – +8+12, на півдні до +15 градусів», – пише у Facebook Наталка Діденко.

Також фахівець прогнозує, що «вітер ще залишиться поривчастий, але не штормовий, північно-західного напрямку, а в неділю перейде на південний напрямок».

Схожі синоптичні моделі оприлюднюють і західні погодні сайти, зокрема, американський wunderground.com чи норвезький yr.no. Синоптики очікують, що на вихідних опади припиняться, часом виходитиме сонце, а температура повітря зростатиме.