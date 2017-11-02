Суд переніс на 6 листопада розгляд скарги на вирок прикордоннику Колмогорову

Вищий спеціалізований суд переніс на 6 листопада розгляд касаційної скарги на вирок засудженому за вбивство прикордоннику Сергію Колмогорову.

Це рішення колегія суддів схвалила у зв’язку з неявкою військового прокурора на засідання суду.

Люди, які прийшли підтримати Колмогорова, з обуренням відреагували на це рішення. За деякими даними, біля будівлі суду зібралися до 400 людей.

У листопаді 2016 року Приморський райсуд Маріуполя визнав Колмогорова винним у вбивстві жінки і засудив його до 13 років позбавлення волі. Апеляційний суд залишив вирок у силі.



Колмогорова визнали винним у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту у Маріуполі 9 вересня 2014 року. Тоді прикордонники наказали водію машини зупинитися, але він не підкорився. Командир блокпосту наказав підлеглим стріляти. Унаслідок цього водій не постраждав, а жінка, пасажирка авто, загинула.