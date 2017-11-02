Прокуратура заявляє про проведення обшуків у Державіаслужбі

Прокуратура Києва заявляє про проведення обшуків у приміщенні Державної авіаційної служби України

Як повідомляє прес-служба прокуратури, силовики «викрили керівника одного з управлінь Державіаслужби, який вимагав 7 тисяч доларів США неправомірної вигоди».

За даними силовиків, ці кошти посадовець обіцяв підприємцю погодити кандидатуру керівного складу авіакомпанії і подальше сприяння у безперешкодній сертифікації авіакомпанії.

Посадовця Державіаслужби затримали одразу після одержання ним другої частини обумовленої суми – 3 тисячі доларів США, додають у прокуратурі.

У Державіаслужбі наразі не коментують це повідомлення.