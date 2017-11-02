Росія: Кадиров закликав поховати Леніна

Голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров закликав поховати тіло Володимира Леніна.

«Досить витріщатися на труп», – написав чеченський лідер в своєму Телеграм-каналі. За його словами, «неправильно, що в самому серці Росії, на Красній площі, стоїть труна з мертвою людиною». Так Кадиров прокоментував слова голови Ради федерації Росії Валентини Матвієнко про можливий референдум щодо поховання Леніна.

Заяву голови Чечні підтримала Наталія Поклонська, яку в Росії вважають «депутатом Держдуми» – вона незаконно «обрана» в окупованому українському Криму. «Теж вважаю, що дивитися на труп у центрі столиці – це щонайменше негуманно», – написала вона у Facebook.

Раніше з пропозиціями поховати тіло Леніна неодноразово виступали представники російської опозиції. Однією з останніх з такою заявою виступила Ксенія Собчак, яка має намір брати участь в президентських виборах в 2018 році. Те, що на головній площі Росії лежить тіло людини, телеведуча назвала проявом «середньовічного ладу життя в країні».

Президент Росії Володимир Путін у 2016 році виступав проти поховання Леніна. Він закликав «підходити до цього питання акуратно, щоб не внести розкол в суспільство».