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02 Листопад 2017, Київ 16:18
Новини | Міжнародні

У Британії змінився міністр оборони після звинувачень у домаганнях

Ґевін Вільямсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей призначила новим міністром оборони Ґевіна Вільямсона. Це сталося після того, як його попередник Майкл Феллон був змушений піти у відставку через звинувачення у сексуальних домаганнях.

Про призначення Вільямсона офіс Мей повідомив 2 листопада.

У минулому році Вільямсон був головним парламентським організатором Консервативної партії Британії. У його обов’язки входило забезпечення дисципліни при проведенні важливих голосувань.

1 листопада голова британського Міноборони Майкл Феллон подав у відставку через звинувачення в домаганнях. Раніше Феллон визнав, що 15 років тому він поклав руку на коліно журналістці.

Феллон визнав, що його поведінка в минулому не відповідала вимогам, прийнятим серед військових.

Майкл Феллон став першим членом кабінету міністрів, чиє ім’я було згадане в світлі наростаючого скандалу навколо ймовірних домагань у парламенті. За даними британських ЗМІ, йдеться «про десятки» консерваторів, які були помічені в домаганнях і непристойній поведінці.

Група парламентських журналістів зібрала список із приблизно сорока членів Консервативної партії, на адресу яких за останні п’ять років надходили скарги про домагання.

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