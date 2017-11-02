Кличко: у Києві 800 будинків залишаються без тепла через аварії на тепломережах

Київський міський голова Віталій Кличко заявляє, що на сьогодні у Києві близько 800 будинків залишаються без теплопостачання через аварії на тепломережах.

«Ми почали підключення до опалення два тижні тому, коли середньодобова температура опустилася нижче 8 градусів тепла. За останньою інформацією, близько 800 будинків були відімкнені від подачі тепла через аварійні ситуації, які виникли на тепломережах», – сказав Кличко.

При цьому він зазначив, що прориви тепломереж – це ситуація, з якою стикаються щороку на початку опалювального сезону, коли тиск у системі різко зростає.

Кличко додав, що нині ремонтуються пошкоджені ділянки, і висловив впевненість, що ці будинки у найближчий день-два будуть підключені до опалення.

У КМДА заявили про початок опалювального сезону у Києві 16 жовтня.