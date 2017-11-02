НБУ може позбавляти банки ліцензії через операції з рублями із зображенням Криму

Національний банк України має право позбавити фінансові установи ліцензії через операції з російськими рублями, на яких зображені об’єкти анексованого Росією Криму. Про це Нацбанк повідомив у відповіді на запит проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

«Національний банк України відповідно до вчиненого порушення має право застосувати до банків заходи впливу, передбачені частиною першою статті 73 Закону України «Про банки й банківську діяльність»... У разі виявлення систематичного порушення, Національний банк України має право відкликати надану цим особам генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій», – йдеться у відповіді.

Національний банк України (НБУ) заборонив українським фінансовим установам здійснювати касові й валютно-обмінні операції з банкнотами і монетами Центрального банку Росії із зображенням українських територій, окупованих і анексованих Росією.

Центробанк сусідньої Росії 12 жовтня ввів у обіг нову банкноту номіналом 200 рублів із зображенням видів Севастополя.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».