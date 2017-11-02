Fake news стало висловом року за версією словника Collins English Dictionary

Вислів fake news (фейкова новина) став словосполученням року за версією одного з провідних словників англійської мови – Collins English Dictionary.

Цей вислів часто використовує президент США Дональд Трамп для позначення неправдивих, на його думку, новин. Фраза стала однією з найулюбленіших в твіт-арсеналі голови Білого дому. Він неодноразово дорікав у брехні і поширенні неперевіреної інформації критично налаштованим до його адміністрації ліберальним ЗМІ.

За останній рік словосполучення fake news різко набрало популярність. Частота його використання зросла більш ніж у три рази.

Сам словник Collins English Dictionary пояснює вислів fake news як «неправдиву, нерідко сенсаційну інформацію, яку поширюють під виглядом новини». Словосполучення увійде в наступну друковану версію словника.

У 2016 році в цій номінації перемогло слово Brexit. Воно позначає вихід Великої Британії з Європейського союзу.