Прокуратура АРК підозрює співробітника ФСБ Росії у викраденні і тортурах Рената Параламова

Прокуратура Криму при ГПУ повідомила про підозру в причетності до викрадення і застосування тортур до кримчанина Рената Параламова колишньому співробітнику Служби безпеки України, який після анексії Кримуперейшов на роботу у ФСБ Росії. Про це повідомила прокурор прокуратури АРК Юлія Усенко.

«Слідством встановлено достатньо доказів причетності колишнього співробітника СБУ, який служить у ФСБ Росії, до незаконного обшуку житла, викрадення громадянина України Рената Параламова, його тортур і примусу до дачі свідчень», – повідомила Усенко.

Прокурор не назвала імені підозрюваного.

Усенко уточнила, що прокуратура АРК готує оголошення підозрюваного співробітника ФСБ у розшук.

Прокуратура АР Крим проводить досудове розслідування за статтями «катування», «незаконне позбавлення волі», «незаконне проникнення в житло» Кримінального кодексу України.

Крім цього, співробітники прокуратури АРК встановили ще дві особи, причетні до цих правопорушень.

Під час прес-конференції були продемонстровані фотороботи підозрюваних, але не названі імена.

«На даний момент прокуратура бере участь у заходах щодо поширення цих фотороботів у Криму, на території України і за її межами, щоб винні скоріше знайшлися», – підкреслила Усенко.

Вранці 13 вересня в кримському селищі Нижньогірське в будинку кримчанина Рената Параламова провели обшук, який силовики назвали «оглядом і слідчими діями». Адвокат припустив, що «огляд» може бути пов’язаний з релігійною активністю Параламова. За словами очевидців, люди в масках без розпізнавальних знаків на формі відвезли Параламова в невідомому напрямку. Пізніше стало відомо про вилучення книги і ноутбука з дому Параламова.

Параламов вийшов на зв'язок з родичами вдень 14 вересня. Його виявили на автовокзалі Сімферополя. Пізніше Параламов розповів, що «невідомі катували його, надягали на голову мішок, давали розряди оголеними дротами».

Адвокат Еміль Курбедінов, який разом із родичами Параламова 15 вересня перебував в управлінні ФСБ Росії у Криму повідомив, що вони впізнали одного з учасників викрадення Рената Параламова серед відвідувачів кримського управління ФСБ Росії.

Офіційних коментарів російських силових структур із цього приводу поки не було.