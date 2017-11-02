У Києві зареєстрований випадок захворювання на ботулізм

У Києві 1 листопада зареєстрований випадок захворювання на ботулізм, ймовірно, пов’язаний зі вживанням рибної продукції.

Як повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби, хворий і його дружина вживали в їжу рибну продукцію – рибу плотву в’ялену, придбану в продовольчому магазині Київської області.

У службі вказують, що постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділеннлікарні станом на 13:00 йому не ввели протиботулінічну сировотку у зв’язку з її відсутністю.

За даними МОЗ, станом на 18 липня в Україні за цей рік 90 людей захворіло і 9 померло на ботулізм.

У червні в МОЗ повідомляли, що в Україні жодного препарату проти ботулізму не зареєстровано, а використовувати можна лише зареєстровані препарати. У липні, як повідомляли у міністерства, Програма розвитку ООН направила в Україну 25 курсів антитоксину проти ботулізму.

Ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, яка зараз зустрічається рідко, але може мати летальні наслідки. Її збудником є бактерії, які містяться у їжі й на поверхні ґрунту і виділяють токсини, що призводять до нервового паралічу. Торік від ботулізму в Україні померли 12 людей.