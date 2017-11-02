Влада Києва попереджає про зростання захворюваності на менінгококову інфекцію

У Києві спостерігається «епідемічне неблагополуччя» із захворюваності на менінгококову інфекцію, початкові симптоми якої подібні симптомам ГРВІ, попереджають у Київській міській державній адміністрації.

Як заявила директор департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, цього року зареєстрували вже 27 випадків захворювання на менінгококову інфекцію проти 10 минулорічних. «Серед дітей до 17 років – 18 випадків проти 10 у 2016 році», – уточнила вона.

Гінзбург нагадала, що хвороба передається повітряно-крапельним шляхом (як більшість гострих респіраторно-вірусних захворювань) і має різні форми: від такої, яка не загрожує життю, до небезпечної менінгококцемії. Найбільш вразливими до захворювання є діти (близько 80% випадків ) і люди з ослабленим імунітетом.

Вона закликала киян не займатися самолікуванням, а звертатися до лікарів, бо через нечітко виражену специфічну симптоматику розпізнати початок цієї хвороби непросто навіть досвідченим фахівцям.

«Підступність хвороби полягає в тому, що перші симптоми подібні до симптомів ГРВІ, а летальність може наступити протягом 24 годин після їх появи», – сказала Гінзбург.

Вона перерахувала кілька основних ознак, які можуть свідчити про наявність менінгококової інфекції, а також вимагають негайного огляду лікарем. Це підвищення температури тіла, особливо вище ніж 39 градусів, сонливість, млявість. Останнім з’являється висип, що має ознаки крововиливів, і до його появи для постановки діагнозу орієнтуватися практично нема на що.