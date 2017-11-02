Футбол: київське «Динамо» перемогло «Янґ бойз» 1-0 і вийшло у плей-оф Ліги Європи

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) переміг клуб «Янґ бойз» зі столиці Швейцарії Берна з мінімальним рахунком 1-0 у матчі групової стадії турніру УЄФА «Ліга Європи» і достроково забезпечив собі вихід у плей-оф цих змагань.

Єдиний гол забив на 70-й хвилині матчу в Берні півзахисник динамівців Віталій Буяльський.

Наступний матч кияни гратимуть 23 листопада з клубом «Скендербеу» з албанського міста Корче. Матч відбудеться в Албанії, в місті Ельбасані.

Але вже зараз, маючи у своїй групі B 10 очок, вони після чотирьох зіграних і за два матчі до завершення групових змагань уже напевно виходять в 1/16 фіналу: найближчий переслідувач, клуб «Партизан» із сербського Белграда, має 5 очок.

Другий представник України в Лізі Європи, клуб «Зоря» з Луганська, нині ще продовжує матч у Берліні з командою зі столиці Німеччини «Герта», наразі програючи 0-1.