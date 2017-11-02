Президент США запропонував кандидатуру нового голови Федеральної резервної системи

Президент США Дональд Трамп висунув фінансиста Джерома Павелла на посаду наступного голови Федеральної резервної системи, яка у США відіграє роль центрального банку.

Цю кандидатуру ще має затвердити Сенат, але Павелл, який нині є членом правління ФРС, уже пройшов свого часу затвердження в Сенаті на свою нинішню посаду.

Він після очікуваного затвердження має обійняти посаду 3 лютого, коли закінчиться термін нинішньої голови ФРС Джанет Єллен.

За словами оглядачів, ця зміна фактично означатиме збереження нинішнього безпечного курсу ФРС.

При цьому Трамп не подав кандидатуру Єллен на другий термін, що оцінюють як доволі нетрадиційний крок.

Водночас він високо оцінив її діяльність на посаді.

Єллен, у свою чергу, привітала Павелла і висловила впевненість у його успіху.

Джером Павелл, або, як його ще називають, Джей Павелл, – інвестиційний банкір, особисті статки якого оцінюють у кілька десятків мільйонів доларів, – один із низки таких банкірів, яких Дональд Трамп висунув на високі посади.