Зброя чи санкції: що вгамує Путіна? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Чому Трамп зволікає зі зброєю для України? Розстріл української культури в Сандармосі; Чим «пахнуть» гроші? Банки перевірятимуть клієнтів.

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: економіст Євген Олейніков і колишній заступник голови СБУ Олександр Скипальський; дослідник, секретар Спілки журналістів України Сергій Шевченко і політолог Іван Лозовий; економіст, експерт з банківської справи Сергій Фурса і радник голови правління «Укргазбанку» Вадим Березовик.