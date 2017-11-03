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03 Листопад 2017, Київ 07:19
Новини | Політика

Зброя чи санкції: що вгамує Путіна? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Чому Трамп зволікає зі зброєю для України? Розстріл української культури в Сандармосі; Чим «пахнуть» гроші? Банки перевірятимуть клієнтів.

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: економіст Євген Олейніков і колишній заступник голови СБУ Олександр Скипальський; дослідник, секретар Спілки журналістів України Сергій Шевченко і політолог Іван Лозовий; економіст, експерт з банківської справи Сергій Фурса і радник голови правління «Укргазбанку» Вадим Березовик.

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