Нападник у Нью-Йорку був «солдатом халіфату» – група SITE

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» 3 листопада назвало «солдатом халіфату» громадянина Узбекистану Сайфулло Саїпова, який 31 жовтня спричинив загибель восьми людей у Нью-Йорку. Про це повідомляє група SITE, яка досліджує сайти бойовиків.

«Один із солдатів Ісламської держави напав на кількох хрестоносців на вулиці в Нью-Йорку», – цитує група статтю в близькій до ісламістів газеті «Аль-Наба».

31 жовтня 29-річний Сайфулло Саїпов на орендованому пікапі на великій швидкості понад кілометр проїхав доріжкою для перехожих і велосипедистів, збиваючи людей, а потім врізався у шкільний автобус і з вигуками «Аллаху акбар» і пейнтбольним і пневматичним пістолетами в руках побіг вулицею, після чого поліція відкрила по ньому вогонь і поранила його, а відтак затримала. Внаслідок наїзду 8 людей загинули, серед них п’ять громадян Аргентини і один Бельгії; ще 11 людей поранені. Громадян України серед потерпілих немає.