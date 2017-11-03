На Луганщині вбитий проукраїнський депутат

У Сєвєродонецьку на Луганщині увечері 2 листопада був убитий проукраїнський депутат міськради, радник міського голови Сєвєродонецька, Сергій Самарський. Про це зранку 3 листопада повідомив радник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Шведов.

«Догралися в демократію в зоні АТО, у повернення колишніх бойовиків за програмою СБУ, у політичні дієти та всепрощення та реанімацію колишніх регіоналів. Сергій все життя боровся проти свавілля та регіоналів. Не маю жодного сумніву, що це замовне вбивство. Справа принципу знайти убивць і покарати винуватців… і найголовніше – замовників», – написав Шведов у Facebook.

Загибель депутата підтверджує і сайт Сєвєродонецької міської ради. «2 листопада вбито радника міського голови, уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Сєвєродонецькій міській раді, депутата Сєвєродонецької міськради, громадського діяча Сергія Самарського», – ідеться в повідомленні.

55-річний Сергій Самарський був відомий своєю проукраїнською позицією. У травні 2014 року, за кілька днів до президентських виборів, його викрадали проросійські бойовики – в Сєвєродонецьку біля виборчого штабу партії «Батьківщина», який Самарський у той час очолював.

У 2016 році депутат Самарський був ініціатором ухвалення рішення, за яким Сєвєродонецька міська рада визнала Росію державою-агресором. Процес ухвалення резолюції є на цьому відео Радіо Свобода.​

Впродовж трьох останніх років, після захоплення Луганська підтримуваними Росією бойовиками, Сєвєродонецьк є фактичним обласним центром Луганщини.