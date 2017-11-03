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03 Листопад 2017, Київ 10:19
Новини | Події

У справі про вбивство депутата Самарського тривають слідчі дії – голова Луганської ОДА

Сергій Самарський

Поліція проводить невідкладні слідчі дії після загибелі депутата міської ради Сєвєродонецька, голови фракції «БПП «Солідарність» Сергія Самарського, повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Юрій Гарбуз.

«Виявлення і притягнення до відповідальності винних – обов’язок правоохоронних органів і наш борг перед світлою пам’яттю Сергія», – написав він у Facebook.

55-річний Сергій Самарський був відомий своєю проукраїнською позицією. У травні 2014 року, за кілька днів до президентських виборів, його викрадали проросійські бойовики – в Сєвєродонецьку біля виборчого штабу партії «Батьківщина», який Самарський у той час очолював.

У 2016 році депутат Самарський був ініціатором ухвалення рішення, за яким Сєвєродонецька міська рада визнала Росію державою-агресором. Процес ухвалення резолюції є на цьому відео Радіо Свобода.​

Впродовж трьох останніх років, після захоплення Луганська підтримуваними Росією бойовиками, Сєвєродонецьк є фактичним обласним центром Луганщини.

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