У справі про вбивство депутата Самарського тривають слідчі дії – голова Луганської ОДА

Поліція проводить невідкладні слідчі дії після загибелі депутата міської ради Сєвєродонецька, голови фракції «БПП «Солідарність» Сергія Самарського, повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Юрій Гарбуз.

«Виявлення і притягнення до відповідальності винних – обов’язок правоохоронних органів і наш борг перед світлою пам’яттю Сергія», – написав він у Facebook.

55-річний Сергій Самарський був відомий своєю проукраїнською позицією. У травні 2014 року, за кілька днів до президентських виборів, його викрадали проросійські бойовики – в Сєвєродонецьку біля виборчого штабу партії «Батьківщина», який Самарський у той час очолював.

У 2016 році депутат Самарський був ініціатором ухвалення рішення, за яким Сєвєродонецька міська рада визнала Росію державою-агресором. Процес ухвалення резолюції є на цьому відео Радіо Свобода.​

Впродовж трьох останніх років, після захоплення Луганська підтримуваними Росією бойовиками, Сєвєродонецьк є фактичним обласним центром Луганщини.