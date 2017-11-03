Депутату Самарському розбили голову – поліція Луганщини

Депутата Сєвєродонецької міської ради Сергія Самарського знайшли зі слідами насильницької смерті, підтверджує відділ комунікації поліції Луганської області. Труп чоловіка знайшли 3 листопада о 0:30 поблизу будинку, де він жив.

«2 листопада о 21:35 до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення від дружини депутата міської ради Ірини Самарської про те, що о 18:05 вона втратила зв’язок зі своїм чоловіком Сергієм Самарським. Жінка повідомила, що останній раз вона розмовляла з чоловіком о 17.20, коли він ішов додому», – інформує речниця обласної поліції Луганщини Тетяна Погукай.

«При обстеженні прилеглої до місця проживання зниклого території біля будинку№1 МЖК «Мрія» було виявлено тіло Сергія Самарського з ознаками насильницької смерті – розбита голова. На місцы події наразі продовжують працювати слідчо-оперативна група, кінологи, експерти криміналісти тощо. За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», – ідеться в повідомленні.

55-річний Сергій Самарський був відомий своєю проукраїнською позицією. У травні 2014 року, за кілька днів до президентських виборів, його викрадали проросійські бойовики – в Сєвєродонецьку біля виборчого штабу партії «Батьківщина», який Самарський у той час очолював.

У 2016 році депутат Самарський був ініціатором ухвалення рішення, за яким Сєвєродонецька міська рада визнала Росію державою-агресором. Процес ухвалення резолюції є на цьому відео Радіо Свобода.

Впродовж трьох останніх років, після захоплення Луганська підтримуваними Росією бойовиками, Сєвєродонецьк є фактичним обласним центром Луганщини.