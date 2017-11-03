Акаунт Трампа у Twitter деактивував співробітник, який звільнявся з компанії

Обліковий запис президента США Дональда Трампа у Twitter деактивував співробітник компанії, який працював у ній останній день, повідомляє керівництво Twitter.

Через це акаунт Трампа 2 листопада не працював протягом 11 хвилин, перш ніж його роботу відновили.

Відвідувачі сторінки Трампа короткий період часу бачили повідомлення: «Вибачте, така сторінка не існує».

У Twitter повідомили, що почали розслідування інциденту.

«Ми дізналися, що це зробив працівник служби підтримки клієнтів Twitter в останній день своєї роботи… Ми продовжуємо розслідування і вживаємо заходів для того, щоб цього не сталося знову», – заявила компанія у твіті.

Представник компанії відмовився давати інші коментарі.

Трамп створив еккаунт @realDonaldTrump у Twitter у 2009 році. Він має понад 40 мільйонів підписників. Це особистий Twitter президента. Трамп використовує його для політичних заяв і вважає за краще не користуватися спеціальним обліковим записом президента США, який переходить від одного глави держави до іншого.