У напрямку Донецька прослідували 20 вантажівок з гуманітарною допомогою – Держприкордонслужба

У напрямку Донецька через контрольний пункт «Новотроїцьке» прослідували 20 вантажних автомобілів з вантажем гуманітарного призначення, повідомляє 3 листопада Державна прикордонна служба України.

За даними прикордонників, за маршрутом Харків – Донецьк прослідували сім автомобілів з вантажем гуманітарного призначення (товари медичного призначення загальною вагою 148 кілограмів, будівельні матеріали загальною вагою 78 450 кілограмів, гігієнічні набори загальною вагою 11 500 кілограмів) від благодійної організації «Людина в скруті», а також 13 автомобілів з вантажем гуманітарного призначення (товари медичного призначення загальною вагою 4 600 кілограмів, продуктові набори загальною вагою 22 700 кілограмів) від Світової продовольчої організації ООН.

Представники ООН і українського уряду заявили, що близько 3,8 мільйона людей потребують допомоги внаслідок конфлікту на Донбасі.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». Частину Донецької та Луганської областей, зокрема Донецьк і Луганськ, наразі контролюють проросійські сепаратисти.

За даними ООН, на Донбасі загинули понад 10 тисяч людей.