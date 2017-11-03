ФСБ заявляє про затримання українців на виїзді з окупованого Криму

Федеральна служба безпеки Росії знайшла в окупованому Криму патрони до травматичної зброї у двох громадян України. Про це повідомила 3 листопада прес-служба підконтрольного Кремлю прикордонного управління ФСБ Росії в Криму.

Українців затримали на ділянці відповідальності російської прикордонної застави в Армянську.

«Під час спільного з представниками кримської митниці огляду транспортного засобу в одній з технологічних порожнин салону іномарки виявлено магазин, споряджений вісьмома 9-міліметровими патронами, імовірно призначеними для травматичного пістолета», – сказано в повідомленні.

ФСБ повідомила, що патрони в автомобілі через неуважність залишив приятель водія, з яким той виїжджав в околиці Коктебеля постріляти з травматичного пістолета.

У повідомленні наголошується, що патрони від травматичної зброї до Криму цього тижня намагався провезти ще один громадянин України, який прибув з Миколаєва. Водій пояснив, що забув викласти патрони з машини перед поїздкою до Криму.

«Вони (боєприпаси) спрямовані на експертизу, за підсумками якої і буде ухвалюватися правове рішення», – повідомила російська спецслужба.

Підтвердження цієї інформації від українських прикордонників на момент публікації новини немає.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».