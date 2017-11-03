Російська служба Радіо Свобода відкриває інтернет-проект «Сибір.Реалії». Цей інформаційно-аналітичний сайт буде розповідати про ситуацію й актуальні проблеми зауральських регіонів Росії.

На сторінках сайту «Сибір.Реалії» будуть новини, репортажі з десятків сибірських міст, інтерв’ю, аналітика й історичні огляди, театральні й книжкові рецензії, колонки коментаторів, фотогалереї і відеоматеріали.

Головне завдання сайту – «чесна, збалансована, неупереджена, точна розповідь про щоденне життя найважливіших, з політичної, економічної і соціальної точок зору, територій Росії, заповнення дефіциту різнобічної інформації про Сибір, аналіз найважливіших соціально-економічних процесів», що відбуваються в цьому регіоні Росії.

Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода – некомерційна медіакорпорація, що входить у систему міжнародного мовлення – ставить своїм завданням поширення цінностей демократії і громадянського суспільства, звертаючись до аудиторії тих країн, в яких свобода преси або заборонена, або обмежена владою, або поки що не стала нормою життя суспільства.