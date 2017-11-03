«Антонов» відновить співпрацю з російською авіакомпанією «Волга-Днєпр» – заява

Державне підприємство «Антонов» заявляє, що відновить співпрацю з російською компанією, зокрема проведе оцінку технічного стану літака Ан-124-100 «Руслан» авіакомпанії «Волга-Днєпр». Про це йдеться у заяві підприємства.

У компанії наголошують, що ці роботи фахівці «Антонова» проведуть з метою дотримання своїх зобов’язань і за міжвідомчим узгодженням з відповідними міністерствами та відомствами України.

«На договірній основі фахівці ДП «Антонов» виконають роботи з оцінки технічного стану літака Ан-124-100 «Руслан» ТОВ «Авіакомпанія «Волга-Днєпр», що не входить до переліку компаній, до яких, згідно з рішенням РНБО України, застосовуються санкції. Зазначений літак має Свідоцтво про реєстрацію цивільного повітряного судна та може використовуватись тільки з метою забезпечення потреб громадян та економіки», – мовиться у заяві.

У компанії нагадують, що з 2016 року повністю припинено співробітництво між держпідприємством «Антонов» і російською авіакомпанією «Волга-Днєпр» у сфері надання послуг повітряних перевезень великогабаритних та нестандартних вантажів.

Держпідприємство «Антонов» є розробником авіаційної техніки та утримувачем сертифікатів типу літаків «Ан», зокрема, транспортного літака Ан-124-100 «Руслан». У компанії наголошують, що організація-розробник зобов’язана постійно оцінювати цілісність конструкцій своїх літальних апаратів протягом всього терміну їхньої експлуатації.

Оглядачі нагадували, що Україна, зі свого боку, використовує в цивільній і військовій транспортній авіації літаки Іл-76, технічний стан який має право оцінювати тільки їхній виробник у Росії. За повідомленнями, Росія погрожувала відмовити в цьому в разі відмови України щодо «Русланів».