Мерія Дніпра оскаржить рішення суду, який скасував перейменування вулиці Героїв Сталінграда

Дніпровська міська рада заявляє, що оскаржуватиме рішення Бабушкінського районного суду міста, який скасував розпорядження міського голови про перейменування в рамках «декомунізації» вулиці Героїв Сталінграда на проспект Богдана Хмельницького.

Як повідомили 3 листопада у міськраді, є кілька варіантів виходу з ситуації, у тому числі апеляційне оскарження, а от повернення вулиці старої назви – Героїв Сталінграда – неможливе.

Повний текст судового рішення має бути оприлюднений упродовж двох тижнів.

1 листопада у прес-службі партії «Опозиційний блок» повідомили, що Бабушкінський районний суд Дніпра задовольнив позов депутата від фракції партії в міськраді Дніпра Олександр Сирота до колишньої в. о. міського голови Галини Булавки щодо перейменування вулиці Героїв Сталінграда на проспект Богдана Хмельницького, скасувавши перейменування. Повідомлялось, що Сирота подав до суду на Булавку ще в березні 2016 року. На думку позивача, назва вулиці не підпадала під дію закону про декомунізацію, адже «ніяк не пов’язана ні з комуністичним режимом, ні з іменем Сталіна», а дана «на честь жертв Сталінградської битви».

У листопаді 2015 року в рамках виконання законів про декомунізацію в Дніпрі змінили назви 57 топонімів. Відповідне розпорядження підписала тодішня виконувач обов’язків міського голови Галина Булавка після консультацій з Українським інститутом національної пам’яті. Відповідно до документа, зокрема, вулиця Чубаря тепер носить ім’я Володимира Сосюри, Постишева – Олександра Серебрякова, вулиця Героїв Сталінграда стала проспектом Богдана Хмельницького, Жовтнева площа – Соборною.