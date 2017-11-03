Представник ОБСЄ має намір перевірити стан свободи слова в Криму

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір має намір перевірити роботу засобів масової інформації в анексованому Криму. Про це повідомляє прес-служба постійного представника президента України в АР Крим.



«Арлем Дезір висловив бажання відвідати Крим, коли створяться відповідні обставини, заявив про готовність вивчити питання розширення мовлення Росії на материкову частину України, аспекти мови ненависті в контрольованих окупаційною владою друкованих ЗМІ, особливо районного та відомчого рівня, розглянути можливість сприяння представникам кримськотатарських ЗМІ в організації незалежного та неупередженого мовлення», – сказано в повідомленні.



Національна спілка журналістів України 2 листопада закликала російські медіаорганізації докладати зусиль для захисту прав журналістів у анексованому Криму та на окупованій частині Донбасу.



Звіт Національної спілки журналістів України про порушення прав журналістів на Донбасі й у анексованому Криму передали представникам Спілки журналістів Росії та представнику ОБСЄ з питань свободи ЗМІ у Відні для вивчення і подальшої реакції.

Автор Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримський журналіст Микола Семена звинувачується російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

22 вересня Залізничний районний суд Сімферополя призначив Миколі Семені покарання – два з половиною роки умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Микола Семена стверджує, що у своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне висловлення думки».