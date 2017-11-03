Ситник підтверджує закупівлю для НАБУ в Литвина, фігуранта справи щодо «рюкзаків МВС»

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник підтверджує, що НАБУ закупило товари в підприємця Володимира Литвина, який є фігурантом справи про закупівлю МВС рюкзаків.

«Дійсно, фізична особа, підприємець Литвин брав участь у закупівлі… Але по тій справі він проходить як представник фірми і ці доручення він виконував на підставі довіреності. По цих закупках запропонував ціну нижчу за ринкову, фактичних підстав відмовити у цій закупці не було. Якість товару була перевірена», – сказав він на засіданні комітету Верховної Ради з питань боротьби і протидії корупції.

Ситник додав, що НАБУ готове надати всі документи щодо цієї закупівлі.

Раніше стало відомо, що Національне антикорупційне бюро у квітні закупило у Володимира Литвина сорочки під бронежилети на суму майже 340 тисяч гривень. Як свідчать дані публічних закупівель Prozorro, загалом НАБУ придбало 220 сорочок на загальну суму 339 тисяч 165,2 гривні.

Національне антикорупційне бюро України 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні АТО, в результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків і ще одну «приватну особу», як назвали сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова.

Суд для всіх трьох підозрюваних обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

За даними НАБУ, у 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Олександр Аваков назвав цю справу політичною. Так само й Міністерство внутрішніх справ України, до якого Олександр Аваков формально не має стосунку, назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, а міністр Арсен Аваков заявив, що його син не причетний до розтрати бюджетних коштів.