Холодницький: ГПУ повернула подання про зняття недоторканності з Дзензерського

Генеральна прокуратура повернула Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі подання про зняття недоторканності з народного депутата з фракції «Народний фронт» Дениса Дзензерського. Про це на засіданні комітету Верховної Ради з питань боротьби та протидії корупції заявив керівник САП Назар Холодницький.

За його словами, зараз документ допрацьовують, його знову направлять в Генпрокуратуру.

У липні САП направила генеральному прокурору Юрію Луценку для погодження подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дзендзерського. У діях депутата прокуратура вбачає ознаки злочину, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.