Нацгвардія: боєць, який 1 листопада підірвався на міні, помер у лікарні

Боєць Національної гвардії, який зазнав поранення через підрив на міні 1 листопада, помер у лікарні.

«Вчора у військовому госпіталі № 61 у Маріуполі під час реанімаційних заходів помер старший солдат-контрактник Сергій Курбатов», – повідомила прес-служба Нацгвардії.

До цього до шпиталю його доставили гелікоптером з Покровська після проведеної операції, додали у Нацгвардії.

37-річний Сергій Курбатов служив водієм-санітаром у військовій частині 3035.

У Нацгвардії раніше повідомляли, що 1 листопада поблизу Мар’їнки в результаті підриву на міні загинув майор Сергій Сиротенко, а ще один військовослужбовець за контрактом зазнав осколкового поранення.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.