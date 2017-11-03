Порошенко додатково задекларував понад мільйон гривень доходів від вкладу в банку

Президент України Петро Порошенко задекларував понад мільйон гривень доходів, отриманих від вкладів у «Міжнародному інвестиційному банку» (МІБ). Про це йдеться в повідомленні про істотні зміни щодо декларації у Єдиному державному реєстрі декларацій.

30 жовтня минулого року Порошенко подав свою електронну декларацію, він задекларував понад 26 мільйонів доларів (кошти на банківському рахунку). Порошенко задекларував права власності у понад 100 компаніях в Україні, Росії, Польщі, Іспанії, на Кіпрі, Британських Віргінських островах та у Нідерландах, зарплату в сумі 121 054 гривень та інвестиційні прибутки в сумі 59 298 642 гривень.

Крім того, Порошенко задекларував будинок, площею 1331 квадратний метр у селищі Козин під Києвом. Вартість цього будинку на дату придбання 30 мільйонів гривень. Також у Козині Порошенко задекларував ще 3 земельні ділянки, одну з яких він орендує. У Києві президент задекларував 3 земельні ділянки, 2 квартири, площею 134 і 82 квадратних метрів.

Після того Порошенко кілька разів вносив зміни до декларації – додатково декларував дохід у вигляді відсотків від вкладу в «Міжнародному інвестиційному банку» (МІБ).

У серпні 2017 року Національне агентство із запобігання корупції затвердило результати перевірки електронних декларацій президента України Петра Порошенка за 2015 і 2016 роки і не виявило ознак незаконного збагачення.

За даними Нацбанку, станом на січень 2017 року Порошенко є акціонером цього банку, сукупно йому належать 60% цього банку.